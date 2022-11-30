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Сегодня, 18:10

Экс-тренер сборной Украины по биатлону Прокунин может возглавить сборную Китая

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский специалист Андрей Прокунин, работавший тренером сборных Южной Кореи и Украины, может продолжить карьеру в качестве наставника китайских биатлонистов, сообщает Metaratings.ru.

В межсезонье СБР рассматривал возможность его привлечения в тренерский штаб, однако Прокунин предпочел зарубежный вариант продолжения карьеры. В настоящий момент стороны договариваются об условиях работы.

В прошлом сезоне тренерами сборной Китая были выдающиеся в прошлом биатлонисты, супруги Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева, контракт с которыми не был продлен по итогам сезона.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-trener-sbornoy-ukrainy-po-biatlonu-prokunin-mozhet-vozglavit-sbornuyu-kitaya-1427783/
Биатлон
Андрей Прокунин
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