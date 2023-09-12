Елена Кручинкина хотела завершить карьеру в прошлом сезоне

Биатлонистка Елена Кручинкина рассказала «СЭ», что собиралась завершать карьеру в прошлом сезоне.

— В прошлом сезоне мне было тяжело бегать, — сказала Кручинкина «СЭ». — Я думала, что хочу уже закончить. Каждый месяц по два раза с температурой болела. Со слезами на глазах выходила на тренировку, просто каталась, останавливалась и дальше ехала. Когда весной приехали на чемпионат России, смотрела на всю эту атмосферу и понимала, что да, пусть мне сейчас тяжело, пусть я не в форме, но не готова с этим прощаться. Когда мне сказали, что я не в составе, осознала, что не готова оставлять все и уходить просто так. Захотела попробовать. А вдруг получится? Если не получится, то не получится. Тем и интереснее жизнь, что все меняется. Так же как я раньше стреляла слева, а теперь справа. Это интересно. Конечно, не хочется подводить Тюменскую область и всех тренеров. Однако я делаю все, что могу, все, что от меня зависит. Постараюсь реализоваться и оправдать надежды. Пусть сейчас не получается. Но зима еще не близко. Успею еще набрать форму. Надеюсь, что покажу себя.

В это межсезонье спортсменка вернулась в Россию и теперь представляет команду Тюменской области. С 2018 по 2023 год Кручинкина выступала за сборную Белоруссии.