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Сегодня, 15:00

Елена Кручинкина хотела завершить карьеру в прошлом сезоне

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Биатлонистка Елена Кручинкина рассказала «СЭ», что собиралась завершать карьеру в прошлом сезоне.

— В прошлом сезоне мне было тяжело бегать, — сказала Кручинкина «СЭ». — Я думала, что хочу уже закончить. Каждый месяц по два раза с температурой болела. Со слезами на глазах выходила на тренировку, просто каталась, останавливалась и дальше ехала. Когда весной приехали на чемпионат России, смотрела на всю эту атмосферу и понимала, что да, пусть мне сейчас тяжело, пусть я не в форме, но не готова с этим прощаться. Когда мне сказали, что я не в составе, осознала, что не готова оставлять все и уходить просто так. Захотела попробовать. А вдруг получится? Если не получится, то не получится. Тем и интереснее жизнь, что все меняется. Так же как я раньше стреляла слева, а теперь справа. Это интересно. Конечно, не хочется подводить Тюменскую область и всех тренеров. Однако я делаю все, что могу, все, что от меня зависит. Постараюсь реализоваться и оправдать надежды. Пусть сейчас не получается. Но зима еще не близко. Успею еще набрать форму. Надеюсь, что покажу себя.

В это межсезонье спортсменка вернулась в Россию и теперь представляет команду Тюменской области. С 2018 по 2023 год Кручинкина выступала за сборную Белоруссии.

Елена Кручинкина. «Может дальше отпустит, но сейчас есть обида». Почему Елена Кручинкина ушла из сборной Белоруссии?

Биатлон
Сборная Белоруссии по биатлону
Сборная России по биатлону
Елена Кручинкина
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