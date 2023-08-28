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Сегодня, 17:40

Елена Кручинкина — о серебре мужа на летнем ЧМ: «Это должно было произойти»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Елена Кручинкина.
Фото Global Look Press
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Российская биатлонистка Елена Кручинкина поделилась с «СЭ» эмоциями от серебряной медали мужа Дмитрия Шамаева в масс-старте на летнем чемпионате мира по биатлону. С 2021 года Шамаев выступает за сборную Румынии.

— Он уже сильно был заряжен на чемпионат мира и ехал туда за медалью. Когда у него случился последний промах в спринте, что помешало ему попасть в топ-3, он расстроился. Сказал, что, видимо, пока не готов попадать в тройку призеров. Я ему сказала, что пора начинать выигрывать и набираться уверенности и у него все получится. Дима сказал: «Все! Завтра медаль возьму!» Мне его настрой понравился. Я в нем вообще не сомневалась. Он очень сильно готов, сделал хорошую работу. У него есть грамотный тренер, которому он очень доверяет. Вместе они хорошо сработали. Я вижу, как он тренируется. Это должно было произойти. Такие труды обязательно будут вознаграждены. Рада, что у него наконец все получилось, — сказала Кручинкина «СЭ».

Елена также поделилась, как следила за гонкой мужа.

— У нас был выходной, поэтому я смотрела гонку в прямом эфире. Последний круг мне казался вечностью. Думала: «Да когда он уже закончится?» Смотреть намного волнительнее, чем бежать самой. Но я была в нем уверена, что он дотерпит и не отдаст. Я очень горжусь им! После финиша у меня было столько адреналина, что не могла сидеть, поэтому ушла гулять, чтобы успокоиться, — объяснила Елена «СЭ».

Комментарий Кручинкиной читайте на сайте «СЭ»

Дмитрий Шамаев
Елена Кручинкина
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