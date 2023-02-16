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Сегодня, 11:07

Каплина: «Довольна малым кубком, но хочу выиграть большой»

Каплина прокомментировала спринт в Чайковском
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Обладательница малого кубка России в зачете спринтерских гонок Елизавета Каплина прокомментировала спринт в Чайковском и рассказала о горном сборе в Сочи.

«Я довольна тем, что выиграла малый кубок за спринты, но намерена побороться и за победу в общем зачете. Также у меня есть шансы взять малый кубок в преследовании. Готова буду в субботу за него бороться. Сегодняшнюю гонку оценю на четыре с минусом или три с плюсом, потому что последний круг у меня немного не задался. Ходом я немного сбавила, а на первых двух кругах чувствовала себя хорошо. На последнем подъеме уже все силы отдала. Секунды не хватило до третьего места. На стрельбе стоя я очень долго стояла и не могла сконцентрироваться на выстреле, допустив два досадных промаха. В Сочи на сборе было тяжело. Акклиматизация у меня была и там, и после возвращения. Видно, что по ходу все хорошо сказывается, а по ощущениям было тяжеловато после гор», — приводит слова Каплины Metaratings.ru.

Каплина стала четвертой в спринтерской гонке на заключительном этапе Кубка России в Чайковском. 27-летняя спортсменка допустила два промаха и уступила занявшей третье место Анастасии Гореевой менее одной секунды.

В спринтерском зачете Кубка России Каплина на десять очков опередила Екатерину Носкову, которая в Чайковском показала 11-е время. В общем зачёте Каплина идет на втором месте, отставая от Виктории Сливко на семь баллов.

На этапе в Чайковском биатлонистки пробегут еще две гонки: преследование 18 февраля и масс-старт 19 февраля.

Источник: https://metaratings.ru/news/kaplina-dovolna-malym-kubkom-no-khochu-vyigrat-bolshoi-228297/
Биатлон
Елизавета Каплина
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