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Сегодня, 15:46

Тарьей Бе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону

Камила Абдурахманова
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Биатлонист Тарьей Бе стал победителем гонки с общего старта на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Ле Гран-Борнан.

Норвежец преодолел дистанцию 15 км за 37 минут 20,8 секунды и допустил один промах. Второе место занял представитель Германии Данило Ритмюллер (+4,0; 1). Замкнул тройку лучших норвежец Йоханнес Бе (+9,7; 3).

Кубок мира по биатлону-2024/25

3-й этап. Ле Гран-Борнан.

Раздельный старт. Мужчины

1. Тарьей Бе 37.20,8 (1)

2. Данило Ритмюллер— 4,0 (1)

3. Йоханнес Бе — 9,7 (3)

Данило Ритмюллер
Йоханнес Бе
Тарьей Бе
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