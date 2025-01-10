Плюсина победила в спринте на Кубке России в Рязани, Шевченко — вторая

Российская биатлонистка Полина Плюснина победила в спринте на дистанции 7,5 км на четвертом этапе Кубке России в Рязани.

Спортсменка преодолела дистанцию за 21 минуту 32,8 секунды и не совершила ни одного промаха.

На втором месте финишировала Наталия Шевченко (+9,4; 1 промах). Тройку замкнула Тамара Дербушева (+11,5; 0 промахов).

11 января в Кубке России состоятся гонки преследования.

Кубок России по биатлону-2024/25

4-й этап. Рязань

Женщины. Спринт

1. Полина Плюснина (ЯНАО/Мордовия) — 21 минут 32,8 секунды (0 промахов)

2. Наталия Шевченко (Свердловская область) — +9,4 (1)

3. Тамара Дербушева (Свердловская область) — +11,5 (0)