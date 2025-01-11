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Сегодня, 10:00

Этап Кубка России по биатлону в Рязани: смотреть трансляцию гонки преследования

Кубок России по биатлону пройдет в Рязани с 10 по 11 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дмитрий Лазовский.
Фото Global Look Press
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4-й этап Альфа-Банк Кубка России по биатлону сезона-2024/2025 пройдет в Рязани с 10 по 11 января. Гонка преследования 12,5 км у мужчин и 10 км у женщин состоится в субботу, 11 января. Начало мужского старта — в 11.00 по московскому времени, женского — в 14.00 мск.

В прямом эфире бесплатно следить за гонками можно на телеканале «Матч ТВ» и на официальном YouTube-канале СБР. Также соревнования покажут в прямом эфире на каналах «Матч! Арена» и «Матч! Страна».

Биатлон: новости и обзоры гонок, расписание турниров и интервью спортсменов, комментарии тренеров и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ»

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