Этап Кубка России по биатлону в Рязани: смотреть трансляцию суперспринта

Сегодня, 10:00
Этап Кубка России по биатлону в Рязани продолжится в воскресенье, 12 января. Запланированы мужской и женский суперспринты.
В прямом эфире гонки покажет канал «Матч ТВ». Трансляция будет также доступна на сайте matchtv.ru и онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).
11 января в Рязани прошли гонки преследования. У женщин победу одержала Анастасия Халили, второе место заняла Полина Плюснина, третьей стала Виктория Метеля. У мужчин первым финишировал Эдуард Латыпов, вторым — Антон Смольский, третьим — Кирилл Бажин.