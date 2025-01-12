Этап Кубка России по биатлону в Рязани: смотреть трансляцию суперспринта

На этапе Кубка России по биатлону в Рязани состоится суперспринт

Этап Кубка России по биатлону в Рязани продолжится в воскресенье, 12 января. Запланированы мужской и женский суперспринты.

Расписание трансляций Кубка России по биатлону, 12 января (московское время):

10.30. Мужчины. Суперспринт, квалификация

11.30. Женщины. Суперспринт, квалификация

13.50. Мужчины. Суперпринт, финал

14.25. Женщины. Суперспринт, финал

В прямом эфире гонки покажет канал «Матч ТВ». Трансляция будет также доступна на сайте matchtv.ru и онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

11 января в Рязани прошли гонки преследования. У женщин победу одержала Анастасия Халили, второе место заняла Полина Плюснина, третьей стала Виктория Метеля. У мужчин первым финишировал Эдуард Латыпов, вторым — Антон Смольский, третьим — Кирилл Бажин.