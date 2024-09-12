Сидоров оценил свою стрельбу в индивидуальной гонке на чемпионате России

Биатлонист Евгений Сидоров подвел итоги своего выступления в индивидуальной гонке на лыжероллерах на чемпионате России в Красноярске.

27-летний спортсмен допустил два промаха и занял второе место, отстав от лидера на 53,5 секунды.

«Стрельбу оценю на твердую четверку. Можно было и на стойках стрелять на ноль, но забывал делать контроль на выстреле, поэтому получалось промазать по одному. В целом я доволен своей гонкой, но надо работать еще больше, чтобы попадать в призеры», — приводит слова Сидорова Vprognoze.ru.

Победителем индивидуальной гонки стал Кирилл Бажин, который допустил два промаха и финишировал с результатом 49 минут 48 секунд. Второе место занял Александр Поварницын, отставший от лидера на 15,3 секунды. Третий — 19-летний Леонид Кульгускин (+18,8).