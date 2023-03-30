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Гараничев: «В сингл-миксте на ЧР недоволен только последним рубежом, а гонкой в целом — да»

Мария Гусева
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Биатлонист Евгений Гараничев, представлявший команду Тюменской области в сингл-миксте на чемпионате России в Ханты-Мансийске в паре с Викторией Сливко, поделился эмоциями от победы.

«Спасибо за поздравления! — цитирует Metaratings.ru Гараничева. — Не хотелось упускать медаль, потому что мы с Викой на Кубке России в декабре выиграли тоже, здорово прошли этапы. И сегодня было желание, стремились выиграть, хоть и конкуренция была повыше — все команды выставили своих лучших спортсменов. Я недоволен только последним рубежом, а гонкой в целом — да (улыбается).

Судя по подиуму, сингл-микст больше подходит опытным спортсменам? Ну, смотрите, Серохвостов с Буртасовой тем не менее заняли третье место (улыбается). У Евгении были проблемы с зубами, но все равно они прекрасно с Даниилом пробежали. Здесь присутствует и нервозность, и удача. Кто справился, тот и побеждает".

Второе место заняла команда Санкт-Петербурга-1, за которую выступали Екатерина Юрлова-Перхт и Максим Цветков. Третье место заняла Новосибирская область — Евгения Буртасова и Даниил Серохвостов.

Источник: Metaratings.ru
Биатлон
Евгений Гараничев
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