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Биатлон

Сегодня, 15:33

Гаврилова: «На последнем круге бежала на все деньги, топила, как могла»

Алина Савинова
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Биатлонистка Владислава Гаврилова прокомментировала пятое место в гонке преследования на первом этапе Кубка Международной лиги клубного биатлона.

«Я очень рада своему результату. Это было неожиданно. Я пришла на последний рубеж седьмой и не видела, как девочки отстреляли. Ухожу с рубежа, смотрю, а я пятая. Думаю, можно зацепиться за цветы. Рада, что мне хватило сил. Лыжи работали отлично, стрельба была великолепная. Приятно попасть в шестерку сильнейших. Я топила как могла, бежала на все деньги на последнем круге. Я люблю контактные гонки, где все бегут плечом к плечу, поэтому мне очень понравился формат этих соревнований», — цитирует Гаврилову Metaratings.ru

Гонку преследования выиграла белоруска Анна Сола. Второй финишировала россиянка Елизавета Каплина. Третьей стала еще одна представительница России Кристина Резцова.

Источник: https://metaratings.ru/news/biatlonistka-gavrilova-na-poslednem-kruge-bezhala-na-vse-dengi-topila-kak-mogla-307164/
Биатлон
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