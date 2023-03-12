Гебулова заявила, что в этом сезоне исполнила мечту и попала на каток на Красной площади

Серебряный призер масс-старта в заключительный соревновательный день Кубка Содружества в Тюмени Наталья Гербулова рассказала о мотивации в спорте и исполненной мечте.

«Я рада, что сегодня вся наша команда попала в призы. Моя семья спокойно относится к моим выступлениям и радуется моим призовым местам. Я подолгу их не вижу, поэтому стараюсь максимум выжимать из себя в плане спорта, потому что мне уже не 15 лет, и эти жертвы должны приносить результат. Впереди нас ждет чемпионат России в Хантах, а 8 апреля я улетаю на свою любимую Камчатку. Очень круто, что мы получили возможность выступать с нашими друзьями и белорусами и вместе конкурировать. С Динарой-Смольской мы в этом сезоне исполнили мечту — попасть перед новым годом на каток на Красной площади», — приводит слова Гербуловой Metaratings.ru.