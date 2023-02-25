Гербулова хотела, чтобы медаль в суперпреследовании досталась Носковой

Российская биатлонистка Наталья Гербулова прокомментировала «бронзу» на чемпионате страны в суперпреследовании, которую она разделила с подругой Екатериной Носковой.

«В моей карьере такое впервые. Как всегда добро восторжествовало. Я такого итога не ждала и хотела, чтобы Катя Носкова была третьей, потому что она моя подруга, а у меня уже есть медаль. Получилось, что у нас две медали. Это вообще невероятно и очень круто. Приятно разделить медаль со своей подругой. Эта гонка — самая тяжелая в биатлоне, потому что приходится стартовать два раза на высокой интенсивности. Есть еще суперспринт, где пролог можно еще пройти на лайте, а здесь приходится сразу работать, начиная с пролога, потому что это суперпреследование. Честно говоря столько третьих мест меня шокируют, но это радостно, потому что это призовое место. Хочется, конечно, быть первой, мы все для этого делаем, но и сегодняшней «бронзе» я очень рада. Ветер здесь очень непростой. Пристреливаешься, он дует в одну сторону, а на рубеже — в другую. Подход в Ижевске зато достаточно легкий и позволяет все продумать», — приводит слова Гербуловой Metaratings.ru.

25 февраля на чемпионате России по биатлону в Ижевске состоялось суперпреследование у женщин, победительницей которого стала Тамара Дербушева. Второе место заняла Ирина Казакевич, а третью ступень пьедестала почета поделили между собой Гербулова и Носкова, показавшие на финише одинаковое время.