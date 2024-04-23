Гербулова — о возможном участии в Олимпиаде: «Всегда нужно верить в лучшее»

Российская биатлонистка Наталья Гербулова оценила свои шансы поучаствовать в Олимпийских играх.

«Всегда нужно верить в лучшее. На данный момент — это проходящий у нас Кубок Содружества, который впервые прошел в Мурманске. Надо радоваться, что мы приехали впервые в такой колоритный город. Мы посмотрели его и также ездим по России в интересные города и получаем удовольствие от стартов», — цитирует Гербулову Metaratings.

Следующая зимняя Олимпиада пройдет в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо в 2026 году.