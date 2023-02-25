Гербулова: «Рада, что разделила бронзу в суперперсьюте вместе с моей подругой Носковой»

Наталья Гербулова подвела итоги женского суперперсьюта на чемпионате России по биатлону в Ижевске.

Гербулова боролась за третье место с Екатериной Носковой, по итогам фотофиниша не выяснилось, какая из биатлонисток была впереди. В результате спортсменки разделили третью строчку.

— Какие эмоции?

— В моей спортивной карьере это впервые. Как говорят: «Добро всегда торжествует». Такого итога не ожидала, потому что только что говорила в интервью, что хотела бы, чтобы Катя заняла третье место. Она моя подруга, а у меня уже есть медаль. И получилось так, что у нас две медали. Это вообще как? Чтобы были две медали — это очень круто, и здорово, что третье место заняла моя подруга.

— Расскажи про последний круг.

— Эта самая тяжелая гонка в биатлоне, потому что нужно стартовать два раза в один день, тем более высокая интенсивность. Если в суперспринте пролог можешь легко пройти, то здесь с пролога нужно работать, потому что тебя преследуют, и в финале старт будет с отставанием. Два раза стартовать — это тяжело. Я после пролога пришла и двадцать минут поспала.

— Каково быть несколько гонок подряд на третьем месте?

— Это шок. Радостно, потому что это призовое место. Конечно, хочется первого места, мы все для этого делаем. Но и третья строчка — это хорошо, тем более, это место я заняла с подругой.

— Удавалось до этого позывать такой высокий результат в суперпасьюте?

— Не особо помню. Может быть, была когда-то в призах, но точно не помню.

— Насколько ветер сильно мешал стрельбе?

— Ветер здесь непростой. Стреляешь — он дует в одну сторону, ты бежишь, а он дует в другую сторону. Нужно думать головой. Но какой здесь подход в Ижевске. Он позволяет подумать тебе, потому что он легкий, в отличие от других гонок.

— Тактика здесь тоже непростая.

— Это суперперсьют и здесь нужно всегда работать.