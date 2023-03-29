Гербулова рассказала о сложностях биатлонистов в связи с санкциями

Биатлонистка Наталья Гербулова на встрече с болельщиками в Ханты-Мансийске ответила на вопрос о влиянии санкций на работу биатлонистов.

— У нас проблемы с поставкой лыж, весь этот сезон выручают ребята, у которых есть олимпийские лыжи. Оружие пока у нас держится наше. Но главное, что у нас не изменилась воля к победе, — ответила Гербулова.

Биатлонисты из России и Белоруссии отстранены от международных турниров с марта 2022 года. Ранее сообщалось, что Международный союз биатлонистов (IBU) пока не планирует рассматривать вопрос возвращения российских и белорусских спортсменов к турнирам под своей эгидой.