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Сегодня, 14:32

Гербулова рассказала о сложностях биатлонистов в связи с санкциями

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Биатлонистка Наталья Гербулова на встрече с болельщиками в Ханты-Мансийске ответила на вопрос о влиянии санкций на работу биатлонистов.

— У нас проблемы с поставкой лыж, весь этот сезон выручают ребята, у которых есть олимпийские лыжи. Оружие пока у нас держится наше. Но главное, что у нас не изменилась воля к победе, — ответила Гербулова.

Биатлонисты из России и Белоруссии отстранены от международных турниров с марта 2022 года. Ранее сообщалось, что Международный союз биатлонистов (IBU) пока не планирует рассматривать вопрос возвращения российских и белорусских спортсменов к турнирам под своей эгидой.

Биатлон
Наталья Гербулова
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