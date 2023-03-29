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Сегодня, 14:40

Биатлонистка Гербулова: «В России есть много хороших ребят, которые могли бы побороться с Бе»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская биатлонистка Наталья Гербулова на встрече с болельщиками в Ханты-Мансийске рассказала о том, как себя чувствует из-за изоляции российского спорта.

«Когда все произошло 24 февраля, мы были в Италии на сборах. Спасибо организации, которая нас вернула. Конечно, нам очень тяжело без международных соревнований, потому что это то, к чему стремится любой спортсмен. У нас есть много хороших ребят, которые могли бы побороться... с Йоханнесом Бе. (смеется) Надеюсь, скоро мы вернемся», — сказала Гербулова.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях.

Во вторник, 28 марта, МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе.

Также организация призвала не допускать до турниров атлетов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

Биатлон
Йоханнес Бе
Наталья Гербулова
МОК
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