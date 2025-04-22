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Биатлон

Сегодня, 16:00

Нуждов — о задачах сборной Московской области по биатлону: «Доказать, что мы всерьез и надолго»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов рассказал «СЭ» о конкуренции между регионами.

— Еще в прошлом сезоне, когда к вам переходили Иродов, Резцова, Зырянова, слышал претензию, что Нуждов не растит новых звезд, а покупает готовых. Как на это ответите?

— Можно вырвать из контекста, а можно посмотреть на проблему в целом. На этот вопрос можно было бы ответить так: «Что вы говорите? Гореева (после замужества — Халили. - Прим. «СЭ») с шести лет у нас! Она что, не звезда?» Тогда давайте говорить: «Нуждов растит своих. Никого не берет». Но он и растит, и берет.

Объясню, зачем брать других. У нас есть региональный зачет. Давайте посмотрим на конкурентов. На сегодняшний день есть три команды: Тюмень, Ханты и мы, которые по очкам в жестком отрыве от всех остальных. Затем идет Свердловская область, потому что у них мужского состава нет. На следующий год будет, поэтому на равных окажутся четыре команды. Так вот, надо там взглянуть и узнать: а бывает ли по-другому? Я вам сразу скажу, даже анализировать не надо, — нет, не бывает. Эти действия — ответ на существующие правила. Они же не запрещают брать из других регионов. Можно, конечно, других не брать и соревноваться с теми, кто берет других. Но какая смысловая нагрузка в этом? Никакой. Поэтому, если мне скажут, что есть из этой тройки регионов те, кто вырастил всех своих, тогда и переосмыслим. А сейчас это кто? Вы составы наших конкурентов знаете?

— Да, примерно понимаю, что доморощенных биатлонистов в сборных ХМАО и Тюменской области не очень много.

— Собственно, и ответ на вопрос. Это выдернуто из контекста, что Нуждов своих не растит, а покупает готовых. В случае с Гореевой, Павлушиной, Федченко это уже не так. Есть и свои весьма неплохие. Наверное, правильнее сказать, что не Нуждов, а все регионы-лидеры именно по этой схеме работают. Если хочется сказать, что Нуждов здесь более выдающийся, то как я могу помешать?

— В командных гонках в прошедшем сезоне сборная Московской области отлично себя проявила: историческое золото в женской эстафете и в смешанной эстафете на чемпионате России. Какие задачи с учетом усиления стоят в новом сезоне?

— Ровно те же, как у любого спортсмена и любой спортивной федерации, — быть лучшими. В этом году мы общекомандный зачет регионов впервые выиграли. Дальше, как в любом спорте, первым стать тяжело, но еще тяжелее удержаться на этом месте. Поэтому задача сейчас удержаться, доказать, что это была не случайность, что мы всерьез и надолго и теперь будем доминировать. Будем ее решать. Возвращаясь к тем вопросам, о которых мы говорили, — никто не дремлет. Ханты были третьими в общекомандном зачете, но пришел Серохвостов. Для чего пришел? Потому что они не согласны с той позицией, что мы первые, а Тюмень вторая. Значит, тоже усиливаются. И мы усиливаемся для того, чтобы обострилась борьба сильнейших с сильнейшими, — сказал Нуждов «СЭ».

Алексей Нуждов (справа).«Выдернуто из контекста, что Нуждов своих не растит, а покупает готовых». Интервью главы подмосковной федерации биатлона

Биатлон
Алексей Нуждов
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