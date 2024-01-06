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Сегодня, 20:22

Глава Федерации биатлона Петербурга Васильев рассказал, что ему предлагали 10 тысяч долларов за убийство

Алина Савинова
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Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев признался, что по окончании спортивной карьеры у него был вариант стать киллером.

«Когда я закончил со спортом, с деньгами было туго. Так как я хорошо стрелял, один знакомый предлагал мне сделать выстрел и получить десять тысяч долларов. Мне повезло с учителями, поэтому я понимал, что один выстрел сделаю я, а второй будет уже в меня», — приводит РИА Новости слова Васильева.

Специалист не стал называть имя человека, который сделал ему такое предложение, но отметил, что это был спортсмен, которого сейчас уже нет в живых.

61-летний Васильев является двукратным олимпийским чемпионом по биатлону в эстафете (1984, 1988), чемпионом мира-1986. С 2009 по 2014 год он был членом правления Союза биатлонистов России. В 2011-м Васильев стал главой Федерации Биатлона Санкт-Петербурга.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240106/vasilev-1919902892.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Биатлон
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