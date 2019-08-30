Глава IBU: «Нет информации об открытии дел по российским биатлонистам»

На данный момент нет никакой информации о том, что на основании данных из московской антидопинговой лаборатории могут быть открыты дела в отношении российских биатлонистов на предмет нарушения ими антидопинговых правил. Об этом сообщил президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин.

— На данный момент у меня нет информации о том, что будут открыты дела в отношении российских биатлонистов. Такой информации у меня нет, — цитирует «РИА Новости» Далина.

Ранее стало известно, что по итогам проверки данных московской антидопинговой лаборатории были сформированы пакеты информации с доказательствами, которые отправлены в соответствующие международные спортивные федерации для изучения с целью выявления тех дел, которые впоследствии проверят на предмет нарушения антидопинговых правил.

Речь идет о данных по 43 спортсменам и 150 пробам. Отмечалось, что пробы 298 российских спортсменов вызывают подозрения.