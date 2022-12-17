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Биатлон

Сегодня, 12:01

Майгуров — о возможном возвращении в международный спорт: «Мы готовы в любой момент — сделаем все, что от нас зависит»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал возможное возвращение российских спортсменов на международную арену.

«Я согласен с Каминским, что конкуренция на Кубке России выше, чем на Кубке мира. У нас всегда есть борьба в гонке и каждый раз меняются лидеры. НОК США за возвращение россиян? Мы не удивлены этому. Наоборот, мы всегда заявляли, что готовы в любой момент вернуться и сделаем для этого все от нас зависящее в плане критериев, правил и прочего. РУСАДА сейчас находится в процессе полноправного восстановления, поэтому сейчас все направлено на то, чтобы минимизировать количество вопросов в нашу сторону.

В зрелищности сейчас мировой биатлон точно теряет, так как сильному спортсмену нужно соревноваться с такими же сильными спортсменами. Отсутствие в Уфе белорусов? Не думаю, что сильно повлияло на борьбу в гонке. Конечно, я за то, чтобы белорусы соревновались на уровне наших лучших спортсменов, но они захотели лучше подготовиться к Кубку Содружества, который будет на следующей неделе. Это их выбор", — сказал Майгуров.

Российские и белорусские биатлонисты не выступают на международных стартах с марта 2022 года по решению IBU.

Биатлон
Виктор Майгуров
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