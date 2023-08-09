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Сегодня, 16:36

Глава СБР Майгуров заявил, что IBU не видит причин возвращать российских биатлонистов

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Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что Международный союз биатлонистов (IBU) не видит причин возвращать российских спортсменов к международным стартам даже в качестве нейтральных атлетов.

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Глава СБР подчеркнул, что ради квоты для участия в Олимпиаде россиянам важно вернуться не в олимпийский сезон, а раньше.

«Все в диалоге с IBU, но пока они отвечают, что у них нет причин, чтобы возвращать нас к соревнованиям. Не идет речи даже о нейтральном статусе», — цитирует РИА Новости Майгурова.

IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

В мае глава комиссии спортсменов IBU американская биатлонистка Клэр Иган в интервью «СЭ» назвала отстранение российских спортсменов — худшим решением, которое она вынуждена была принять, но подчеркнула, что время возвращать россиян еще не пришло.

Источник: rsport.ria.ru
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