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Сегодня, 17:40

Майгуров: «Лыжникам выступить на чемпионате России по биатлону будет нереально»

Глава СБР Виктор Майгуров рассказал о возможности участия российских лыжников в чемпионате России по биатлон
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Глава СБР Виктор Майгуров рассказал о возможности участия российских лыжников в чемпионате России по биатлону.

— Как относитесь к идее, чтобы лыжники и биатлонисты выступали в соревнованиях друг друга?

— Если мы у лыжников можем спокойно участвовать, то лыжникам в биатлоне будет сложнее. Все-таки навыки обращения с оружием нужно тренировать. Но опять же хочу сказать спасибо Елене Валерьевне, что она допускает наших спортсменов к участию в чемпионате России по лыжным гонкам. Если раньше это было сложно, то в этом году нам пошли на встречу.

— Если лыжники попросятся к вам на чемпионат России, то это будет сложно технически?

— Нереально.

Виктор Майгуров
СБР
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