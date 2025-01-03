Глава службы коммуникаций IBU: «Допуск россиян не случится ни через недели, ни через месяцы»

Глава департамента коммуникации Международного союза биатлонистов (IBU) Кристиан Винклер сообщил, что вопрос допуска российских спортсменов не будет рассматриваться ни в ближайшие недели, ни в ближайшие месяцы.

«На Конгресс IBU в сентября 2024 года в Белграде данный вопрос даже не рассматривался. В связи с этим в ближайшие недели, месяцы или даже более длительный срок не следует ждать никаких действий по возвращению российских и белорусских спортсменов. Что-то может измениться только после окончания СВО, а также после того, как федерации в России и Белорусси выполнят указанные условия. В данный момент правила IBU не предусматривают допуск нейтральных спортсменов», — заявил Винклер «ВсеПроСпорт».

Конгресс IBU в 2022 году проголосовал за отстранение Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона.