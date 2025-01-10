Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 00:00

Виктор Майгуров: «IBU нам так или иначе что-то отвечает»

Telegram Дзен

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров в интервью «Известиям» и «СЭ» рассказал о взаимодействии своей организации со Международным союзом биатлонистов (IBU).

— Стараемся не терять связь и диалог с нашими коллегами на международном уровне, — подчеркнул Майгуров. — Таково устремление нового министра спорта РФ и президента ОКР Михаила Владимировича Дегтярева. Он одной из основных задач ставит возвращение в международный календарь.

— Насколько часто контактируете с руководством IBU?

— Чисто переписка. Пока только так.

— Когда ждать, что они перейдут к личным контактам, отреагировав на ваши письма, или сами обратятся с предложением встретиться?

— Вряд ли они сами обратятся. Но идет общая тенденция, что российских спортсменов начинают постепенно возвращать в соревнования. Чего стоят только истории с водными видами спорта, фигуристами и конькобежцами. Вот пловцы уже съездили на чемпионат мира, отлично выступили. И никаких проблем не было. Мы постоянно актуализируем эту тему в переписке с IBU. Так или иначе, они нам тоже что-то отвечают. Надеюсь, они заразятся этим хорошим вирусом, который идет в отношении других российских спортивных федераций.

Виктор Майгуров. «Три-четыре наших человека спокойно могут бороться за десятку на Кубке мира». Мнение Майгурова

Биатлон
Виктор Майгуров
СБР
Читайте также
Ротенберг принес извинения за сравнение журналистов с фашистами
Игрок «Норильского никеля» Нандо покинул поле из-за расистских оскорблений
Мужчина на борту самолета Нижнекамск – Москва заявил о двух взрывных устройствах
Московский ресторатор Кирилл Гусев скончался в возрасте 53 лет
Число отравившихся клиентов пекарни в Перми составило не менее 80 человек
Почему Хлусевича убирают из «Спартака», правда ли, что у Станковича к нему личная неприязнь и может ли «Зенит» купить защитника. Трансферная тайна красно-белых
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
В случае допуска на международную арену СБР скорректирует российский календарь соревнований
«Три-четыре наших человека спокойно могут бороться за десятку на Кубке мира». Мнение Майгурова
Россия будет добиваться снятия ограничений по допуску спортсменов на международные турниры
Полузащитник «Пари НН» Тичич: «Не думаю, что Чеферин может помочь в возвращении России»
Костомаров — о допуске российских фигуристов к квалификации на Олимпиаду-2026: «Это мотивация работать»
МОК вручит медали Олимпиады-2022 российским фигуристам через ОКР
Сегодня
Вчера
Неделя