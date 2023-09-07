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Сегодня, 13:32

Главный тренер сборной Белоруссии по биатлону объяснил отсутствие лидеров на этапе Кубка Содружества в Сочи

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер сборной Белоруссии Олег Рыженков объяснил, почему на этапе Кубка Содружества в Сочи в женских соревнованиях выступают только две спортсменки.

— Немножко форс-мажорные обстоятельства не позволили нам выставить полный состав, — сказал Рыженков. — Иру Лещенко и Аню Солу решили поберечь и сюда не привозить. Половина команды осталась на сборе в Армении. Вторая половина — слишком молодые девочки. Нет конкурентоспособной дружины пока. Что касается Иры Шаклеиной, то она планировала сюда приехать, но по семейным обстоятельствам не смогла.

Женский спринт на этапе Кубка Содружества в Сочи пройдет в четверг, 7 сентября, и начнется в 14.00 по московскому времени.

Биатлон
Сборная Белоруссии по биатлону
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