Команда Терентьева стала победителем Гонки чемпионов

Команда Терентьева стала победителем смешанной эстафеты лыжников и биатлонистов на Гонке чемпионов в Рязани.

В состав команды выходили Александр Терентьев, Мария Истомина, Наталия Шевченко и Эдуард Латыпов. Они финишировала с результатом 1 час 36,2 секунды.

Второе место заняла Команда Емерхонова (Алена Баранова, Денис Спицов, Анастасия Гришина, Евгений Емерхонов), отставшая от лидеров на 16,7 секунды.

Тройку замкнула Команда Червоткина (Алина Пеклецова, Алексей Червоткин, Анастасия Шевченко, Антон Бабиков), ее отставание составило 25,7 секунды.

Гонка чемпионов. Рязань

Эстафета

1. Мария Истомина, Александр Терентьев, Наталия Шевченко, Эдуард Латыпов — 1 час 36,2 секунды

2. Алена Баранова, Денис Спицов, Анастасия Гришина, Евгений Емерхонов +16,7

3. Алина Пеклецова, Алексей Червоткин, Анастасия Шевченко, Антон Бабиков +25,7