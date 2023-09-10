Гореева: «Хочу побороться за лидерство в Кубке Содружества»

Российская биатлонистка Анастасия Гореева поделилась с «СЭ» ожиданиями от нового сезона и предстоящем летнем чемпионате России, который стартует 16 сентября.

На первом этапе Кубка Содружества спортсменка заняла восьмое место в спринте, стала второй в гонке преследования и выиграла масс-старт.

— В прошлом сезоне ты выиграла общий зачет Кубка России. Есть ли в целях желтая майка лидера Кубка Содружества?

— Да, у меня хорошо сложилась летняя подготовка, поэтому ожидания от предстоящего сезона выше, чем в прошлом, — сказала Гореева «СЭ». — Я выиграла Кубок России, но сейчас хочу побороться за лидерство в Кубке Содружества и в Кубке СБР.

— Какие ожидания от летнего чемпионата России?

— Наш тренер Артем Евгеньевич Истомин обещал, что состояние будет еще лучше, чем сейчас. Поэтому ожидаю выступить лучше, чем сейчас, собрать стрельбу и показать то, на что я способна. Мы в Тюмени бежали контрольную тренировку перед соревнованиями в Сочи, мне удалось пройти спринт с одним штрафом. Стреляла очень быстро для себя. Надеюсь, что на чемпионате России получится воплотить это.

После первого этапа Кубка Содружества Гореева делит четвертое место с Екатериной Носковой — обе спортсменки набрали по 206 очков. Первую строчку занимает Виктория Сливко (234).