Гореева сравнила свой уровень со спортсменками на Кубке мира

Бронзовый призер спринта на шестом этапе Кубка России по биатлону Анастасия Гореева, представляющая Московскую область, рассказала о задачах на сезон и сравнила свой уровень со спортсменками, выступающими на Кубке мира.

«Задача на сезон была пройти все старты без срывов и не заболеть и набирать скорость по ходу сезона. Думаю, что пока с этим справляюсь. Дай бог, до конца сезона также добегать и постепенно подниматься все выше на пьедестал. На Кубке Содружества в Раубичах не все получилось? Не знаю, наверное, для меня был психологический барьер. За все этапы удалось взять только одну медаль. Почему-то там совсем не получалась стрельба. Чемпионат мира? Да, периодически смотрю гонки, но скорее в режиме повтора. Да, сейчас все чаще в десятку сильнейших забегают мои ровесницы, с кем в прошлом году я соревновалась на Кубке IBU. Конечно, сложно перекладывать свой результат на Кубок мира, но думаю, что я бы смотрелась ненамного хуже, чем они там. Сложно сравнивать, как бегают они и мы, потому что у всех разная подготовка и здесь и там разный снег, но надеюсь, когда мы вернёмся такого провала не будет и мы будем смотреться неплохо», — приводит слова Гореевой Metaratings.ru.

Гореева располагается на четвертом месте в общем зачёте Кубка России с 460 баллами.

Шестой этап Кубка России по биатлону станет заключительным в нынешнем сезоне. Финальными гонками станут мужской и женский масс-старты, которые состоятся 19 февраля.