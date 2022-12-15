Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

15 декабря, 13:05

Гореева выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка России в Уфе

Алина Савинова
Анастасия Гореева.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Российская биатлонистка Анастасия Гореева одержала победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в Уфе.

Спортсменка, представляющая Московскую область, преодолела дистанцию за 44 минуты 36,3 секунды. На ее счету два промаха на огневых рубежах. Второе место заняла Анастасия Шевченко (Свердловская область), уступив победительнице гонки 58,1 секунды (2 промаха). Тройку лидеров замкнула Виктория Сливко из Тюменской области (+1:19,2; 2).

Четвертый этап Кубка России по биатлону в Уфе проходит с 15 по 18 декабря.

Биатлон
Анастасия Гореева
1
0
Читайте также
ЧМ-2022: матч имени Месси. Финальный аккорд гения
Зеленский потребовал от МОК полной изоляции российских спортсменов от мирового сообщества
США заявили об отсутствии возможностей добиться исключения России из СБ ООН
Ушедшему из РФ Siemens потребовались российские радиочастоты
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Как следят за окружающей средой на Дальнем Востоке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Поварницын выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка России в Уфе

Тренер Поварницына: «Саша изменил отношение к работе и питанию. Он сбросил вес и прибавил функционально»