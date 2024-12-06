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Биатлон

Сегодня, 16:19

Гришина — о бронзе в Кубке России: «Приятно в день рождения заработать медаль»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Биатлонистка Анастасия Гришина прокомментировала третье место в спринте на втором этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

«Я очень довольна сегодняшним результатом и сегодняшним днем. Приятно в день рождения заработать медаль. День был, конечно, суетной, но рада, что смогла собраться. Жаль, что не на всю гонку, и на стрельбе стоя получился промах, но я все равно очень довольна. Как отпраздную день рождения? Буду восстанавливаться, расслабляться и готовиться к завтрашней гонке. Ничего серьезного нет. Я уже привыкла, что каждый год день рождения у меня на соревнованиях, поэтому отмечаю его стандартно.

Пока не знаю, как оценить свою текущую форму. От старта к старту она варьируется. Я подбираю подготовку, подбираю восстановление, смотрю, насколько восстанавливаюсь. Пока я в процессе понимания, как вести себя по длинному сезону», — цитирует Гришина «РБ Спорт».

Победителем спринта стала Анастасия Зырянова. Тройку призеров замкнула представительница Новосибирской области Анастасия Гришина.

Источник: «РБ Спорт»
Биатлон
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