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Биатлон

Сегодня, 17:04

Губерниев о словах Мазе: «Пока это лишь сотрясание воздуха»

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Комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о словах тренера сборной Норвегии по биатлону Зигфрида Мазе.

После слов избранного президента США Дональда Трампа о намерении установить контроль над Гренландией и Панамским каналом Мазе написал в социальных сетях: «США будут отстранены от международных соревнований следом за Россией и Беларусью?».

«Мазе всегда был справедливым человеком и большим нашим другом. Он задает вопрос, на который ни у кого нет ответа. Но это показывает, как многие по нам скучают. Тот же Мазе — француз, итальянцы тоже об этом говорят, даже норвежцы хотят нашего возвращения. Много времени уже прошло, пора снимать отстранение. В то же время слова Мазе — важное, но пока все-таки сотрясание воздуха. Может, после инаугурации Трампа произойдут какие-то тектонические изменения, посмотрим», — цитирует «ВсеПроСпорт» Губерниева.

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Источник: vseprosport.ru
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Дмитрий Губерниев
Зигфрид Мазе
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