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Биатлон

Сегодня, 13:28

Губерниев назвал биатлон спортом номер один в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Комментатор Дмитрий Губерниев назвал биатлон спортом номер один в России и объяснил, почему считает этот вид наиболее популярным в нашей стране.

«Биатлон — спорт номер один в России. Универсальная аудитория биатлона сравнима даже с цифрами больших каналов, это очень важно. Плюс биатлон по-прежнему является видом спорта, который объединяет страну. Поэтому, в данной ситуации, можно говорить о снижении рейтингов, если брать международные сезоны, здесь не нужно быть капитаном очевидностью. Лучшие гонки Кубка России сопоставимы даже с некоторыми цифрами, которые были на Кубке мира. Поэтому, самое главное, что мы показываем этот вид спорта. В начале нынешнего сезона цифры абсолютно лучше, если сравнивать с прошлым», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

Российские и белорусские биатлонисты на данный момент отстранены от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

Источник: https://metaratings.ru/news/dmitrii-guberniev-biatlon-sport-nomer-odin-v-rossii-316820/
Биатлон
Дмитрий Губерниев
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