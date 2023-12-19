Губерниев назвал биатлон спортом номер один в России

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал биатлон спортом номер один в России и объяснил, почему считает этот вид наиболее популярным в нашей стране.

«Биатлон — спорт номер один в России. Универсальная аудитория биатлона сравнима даже с цифрами больших каналов, это очень важно. Плюс биатлон по-прежнему является видом спорта, который объединяет страну. Поэтому, в данной ситуации, можно говорить о снижении рейтингов, если брать международные сезоны, здесь не нужно быть капитаном очевидностью. Лучшие гонки Кубка России сопоставимы даже с некоторыми цифрами, которые были на Кубке мира. Поэтому, самое главное, что мы показываем этот вид спорта. В начале нынешнего сезона цифры абсолютно лучше, если сравнивать с прошлым», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

Российские и белорусские биатлонисты на данный момент отстранены от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).