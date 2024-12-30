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Биатлон

Сегодня, 11:05

Губерниев — о смерти Геннадия Ковалева: «Нам всем должно быть стыдно»

Даниил Аршавский
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев высказался о смерти президента Федерации биатлона Забайкальского края и чемпиона мира 1973 года Геннадия Ковалева.

30 декабря стало известно, что мастер спорта СССР по биатлону скончался на 80-м году жизни.

«Всем нам должно быть очень стыдно, потому что при жизни мы так и не сумели добиться того, чтобы школа в Забайкалье носила имя Геннадия Ковалева. Но особенно, как мне кажется, должно быть стыдно Министерству спорта Забайкалья и Союзу биатлонистов России, потому что документы, насколько мне сказали, лежали ещё с лета. Могли бы порадовать старика», — написал Губерниев в социальных сетях.

Ковалев выступал за сборную СССР с 1970 года по 1975 год. В 1973 году Ковалев стал обладателем золотой и серебряных медалей чемпионата мира по биатлону.

Биатлон
Дмитрий Губерниев
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