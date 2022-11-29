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Сегодня, 15:02

Губерниев — о состоянии трассы в Увате: «Может случиться беда, поэтому нужно повнимательнее относиться к подготовке»

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Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на состояние трассы для биатлона в Увате.

«Если спортсмены жалуются, то надо немедленно устранять. Есть время до начала соревнований, но тренировки проходят и, не дай бог, может случиться беда, поэтому нужно повнимательнее относиться к подготовке. Я думаю, что сейчас работники стадиона и руководители Увата берут в спешном порядке снежные пушки и начинают оснежение участков», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

Второй этап Кубка России пройдет с 1 по 4 декабря в Увате Тюменской области.

Биатлон
Дмитрий Губерниев
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