Губерниев — о недействительном дипломе президента СБР: «Все должно быть согласно букве закона»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал корреспонденту «СЭ» решение Кировского районного суда Екатеринбурга признать недействительным диплом президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова.

«Есть решение суда. Ждем реакции олимпийского комитета, Министерства спорта, биатлонной общественности и,разумеется, самого Виктора Майгурова. У них уже был прецедент, когда они хотели непонятного человека сделать главным тренером, нелегитимным абсолютно. Эта попытка не удалась. Теперь получается, что не очень легитимный президент, мягко говоря. Ждем реакции Майгурова, Олимпийского комитета и соответствующих инстанций. Может ли он занимать пост руководителя большой общественной организации под названием СБР. Все должно быть согласно букве закона. Естественно я отношусь плохо, но вопрос заключается в том, как к этому относятся те, кто принимает решение. Гораздо интереснее спрашивать у тех, кто за него голосовал, кто давал аккредитацию», — сказал Губерниев «СЭ».

54-летний Майгуров является президентом СБР с 2020 года.

В 2011 году Майгуров покинул пост директора департамента физической культуры и спорта Югры, который занимал с 2009-го, из-за подделки диплома о высшем образовании Сибирской государственной академии физической культуры.