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Сегодня, 15:03

Губерниев: «Биатлонистам и лыжникам можно сделать что-то совместное»

Алина Савинова
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Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что биатлонистам и лыжникам нужно проводить совместные старты.

«Очень надеюсь, что теперь спортсмены не будут пропускать одни российские старты, готовясь к другим. Понятно, что мы моделируем подход к Олимпиаде, куда мы, видимо, не поедем, но нельзя обижать болельщиков и обеднять телевизионную картинку. Хорошо было бы посмотреть календарь лыжников, чтобы биатлонисты смогли принять участие в каких-то соревнованиях по лыжам, чего не удалось сделать Латыпову, потому что календарь был перегружен. Вообще можно было сделать что-то совместное, но нужно из эпохи Николая Павловича Романова перенестись в XXI век. Биатлонисты здесь более современные, чем лыжники, если говорить о федерации», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

Кубок Содружества стартует 5 сентября 2023 года и завершится в апреле 2024-го. Кубок России будет проходить с 23 ноября по 4 марта.

Источник: https://metaratings.ru/news/guberniev-biatlonistam-i-lyzhnikam-mozhno-sdelat-chto-to-sovmestnoe-no-dlya-etogo-nado-iz-epokhi-nikolaya-i-pereiti-v-xxi-vek-248358/
Биатлон
Дмитрий Губерниев
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