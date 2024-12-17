Губерниев — о ситуации Сливко: «У Вики тренера убрали, а она молчит»

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию с российской биатлонисткой Викторией Сливко. Тренер спортсменки Андрей Падин не приезжал на соревнования последние недели.

«У Вики Сливко в биатлоне тренера убрали, произошел какой-то конфликт или инцидент. Он не приезжал на несколько этапов уже. А она молчит, я ее понимаю на самом деле, но спортсменам все-таки теперь уже хочется пожелать самостоятельности. Вы уже не дети же», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

14 декабря 30-летняя Сливко выиграла золото в спринтерской гонке на третьем этапе Альфа-Банк Кубка России в Ижевске. Биатлонистка допустила один промах на огневом рубеже и показала результат 22 минуты 38,6 секунды.