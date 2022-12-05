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Губерниев — об оскорблении со стороны лыжника Скара: «Я не знаю, кто это, а он знает, кто я»

Алина Савинова
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова норвежского лыжника Синдре Бьернестад Скара, который назвал журналиста идиотом.

«Какой мне смысл комментировать слова какого-то норвежца? Я не знаю, кто это, а он знает, кто я. Отсюда делаем вывод: я суперзвезда мирового масштаба, хорошо известная в Норвегии. Про меня там делали много материалов на телевидении и в газетах.

Можно только порадоваться, что человек внимательно следит за моей карьерой. Я с ним не знаком, а он меня, видимо, знает хорошо, раз так уверенно оскорбляет. Я лишь улыбнусь этому норвежцу в ответ. Пусть он по ночам переслушивает мои репортажи на неведомом для него русском языке и получает от этого удовольствие", — приводит Sport24 слова Губерниева.

Ранее Губерниев заявил, что спортсмены сборной Норвегии не переживают по поводу отсутствия россиян на международных стартах.

Источник: https://sport24.ru/news/lyzhi/2022-12-05-guberniyev-ob-oskorbivshem-yego-norvezhskom-lyzhnike-skare-ya-ne-znayu-kto-eto-a-on-znayet-kto-ya
Дмитрий Губерниев
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