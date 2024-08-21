Губерниев рассказал, что нашел спонсора для Казакевич на корпоративе

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как сумел найти спонсора для выступлений биатлонистки Ирины Казакевич.

«Я вел корпоратив, а оказалось, что руководитель большой компании — КМС по биатлону. Поговорили с ним на сцене о любимых биатлонистах. Он назвал Казакевич, а дальше было дело техники. Человек — огромный молодец и начал помогать.

Сейчас уже нет разницы, чья инициатива была. Делай добро и бросай его в воду. Конечно, я в этом поучаствовал, но бизнесмен огромный молодец — поддержал Ирину, и все мы счастливы. Когда спортсмены довольны, я тоже очень рад. Не люблю говорить о каких-то заслугах, потому что это нескромно. Поэтому не люблю рассказывать о благотворительности — люди занимаются и занимаются, а на камеру все это выглядит пошловато», — цитирует Губерниева Sport24.

26-летняя Ирина Казакевич является серебряным призером Олимпиады-2022 в женской эстафете.