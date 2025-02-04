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Биатлон

Сегодня, 19:08

Губерниев рассказал, как пройдут гонки на Кубке сильнейших по биатлону

Камила Абдурахманова
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Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как пройдут вечерние гонки на Кубке сильнейших по биатлону в Раубичах.

«Два дня в Раубичах пройдут гонки вечером. Это будет очень здорово. Будет интересный большой международный турнир. Здорово, что у организаторов есть возможность проводить вечерние гонки в интересах телевидения», — сказал Губерниев «РБ Спорт».

Расписание соревнований следующее: 15 февраля — спринты, 16 февраля — гонки преследования, 18 февраля — индивидуальные гонки, 20 февраля — одиночная смешанная эстафета, 22 февраля — смешанная эстафета и 23 февраля — масс-старты.

Источник: «РБ Спорт»
Биатлон
Дмитрий Губерниев
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