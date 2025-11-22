Губерниев считает, что интерес к биатлону снизился по сравнению с временами Кубка мира

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился об ожиданиями от предстоящего старта биатлонного сезона в России.

«Очень здорово, что начинает сезон клубный биатлон, там будут интересные контакнтые гонки с хорошими призовыми. Жду того, что в этом сезоне отлично проявит себя молодежь, потому что у нас есть много талантливых ребят. Жду возросшей конкуренции от них и вхождения в число лидеров. Понятно, что зрительский интерес сейчас не такой, какой был во времена нашего участия в этапах Кубка мира. Просто людям не совсем до спорта еще, дело не только в биатлоне. я лично, и мои коллеги делаем максимум возможного, чтобы сохранить интерес к виду в стране», — цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».

Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) пройдет 22-23 ноября в Ханты-Мансийске.

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнованиях с 2022 года.