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Биатлон

Сегодня, 13:15

Губерниев: «Латыпов, Серохвостов, Шевченко и Сливко — лучшие биатлонисты года»

Камила Абдурахманова
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев определил лучшего российского биатлониста и биатлонистку 2024 года.

«Серохвостов в прошлом сезоне болел — это одна история, а в этом сезоне он хорош. Поэтому я назову двух лучших биатлонистов года — Латыпов и Серохвостов. Эдик брал трофеи в прошлом сезоне, в этом он находится несколько в тени Серохвостова. Концовку года Даниил провел ярко.
Что касается девчонок, похожая ситуация. Назову двух лучших — это Наташа Шевченко, конечно же, и Вика Сливко. Вика очень стабильна и в конце года выступала очень ярко», — сказал Губерниев «ВсеПроСпорт».

Эдуард Латыпов с 535 очками лидирует в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР) в текущем сезоне. Даниил Серохвостов (505 очков) на втором месте.
Среди женщин Наталия Шевченко с 631 баллом возглавляет рейтинг СБР на данный момент, на второй позиции Виктория Сливко (627 очков).

Источник: «ВсеПроСпорт»
Виктория Сливко
Даниил Серохвостов
Дмитрий Губерниев
Наталия Шевченко
Эдуард Латыпов
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