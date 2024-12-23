Губерниев: «Латыпов, Серохвостов, Шевченко и Сливко — лучшие биатлонисты года»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев определил лучшего российского биатлониста и биатлонистку 2024 года.

«Серохвостов в прошлом сезоне болел — это одна история, а в этом сезоне он хорош. Поэтому я назову двух лучших биатлонистов года — Латыпов и Серохвостов. Эдик брал трофеи в прошлом сезоне, в этом он находится несколько в тени Серохвостова. Концовку года Даниил провел ярко.

Что касается девчонок, похожая ситуация. Назову двух лучших — это Наташа Шевченко, конечно же, и Вика Сливко. Вика очень стабильна и в конце года выступала очень ярко», — сказал Губерниев «ВсеПроСпорт».

Эдуард Латыпов с 535 очками лидирует в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР) в текущем сезоне. Даниил Серохвостов (505 очков) на втором месте.

Среди женщин Наталия Шевченко с 631 баллом возглавляет рейтинг СБР на данный момент, на второй позиции Виктория Сливко (627 очков).