Губерниев: «Приход в СБР зама по рюмкам приводит к развалу биатлона»

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию об отстранении тренера Андрея Падина от работы с женской сборной.

«Мы уже один раз потеряли Андрея Падина, когда он ушел к белорусам. Я тогда говорил, что это не трагедия, а ошибка. Вообще возникает парадоксальная ситуация. Какой-то человек, пришедший в руководство СБР, замещает функции Виктора Майгурова и рулит всем в федерации, не имея для этого ни прав, ни полномочий. Они сами позвали Падина на работу, сами его и сливают. Отмазки дешевые, что он на международный старт приехал.

В ближайшее время я доведу до сведения министров весь тот звездец, который там происходит. ЦСП и замминистра спорта Алексей Морозов тоже в курсе. Думаю, что Михаил Дегтярев как министр и президент ОКР, примет этот момент к сведению. Я говорил, что с приходом зама по рюмкам будет развал российского биатлона то, что мы сейчас наблюдаем. Когда алкоголь вмешивается в процессы управления командой, это ни к чему хорошему не ведет», — сказал Губерниев «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Андрей Падин был де-факто отстранен от работы с командой из-за коренных разногласий со старшим тренером женской сборной Михаилом Шашиловым из-за коренных разногласий между специалистами.