Губерниев сообщил о разгорающемся конфликте в СБР: «Надо вскрывать нарыв, собирать журналистов, рассказывать о проблемах»

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» информацию о конфликте между тренерами и представителями союза биатлонистов России (СБР).

«Чаты кипят, люди предъявляют претензии друг к другу, в том числе по вопросам расписания. Я хочу сказать тренерам, которых не устраивает работа верхушки союза биатлонистов России и некоторых пассажиров, надо вскрывать нарыв, собирать журналистов, рассказывать о проблемах. Тренерам региональным терять нечего, а тренеры сборной никак не подчиняются СБР. В противном случае, все будет как будет, буря в стакане воды», — сказал Губерниев «СЭ».

С 11 июля 2020 года президентом Союза биатлонистов России является Виктор Майгуров.

(Софья Грецкая)