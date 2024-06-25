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Сегодня, 22:16

Губерниев сообщил о разгорающемся конфликте в СБР: «Надо вскрывать нарыв, собирать журналистов, рассказывать о проблемах»

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Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» информацию о конфликте между тренерами и представителями союза биатлонистов России (СБР).

«Чаты кипят, люди предъявляют претензии друг к другу, в том числе по вопросам расписания. Я хочу сказать тренерам, которых не устраивает работа верхушки союза биатлонистов России и некоторых пассажиров, надо вскрывать нарыв, собирать журналистов, рассказывать о проблемах. Тренерам региональным терять нечего, а тренеры сборной никак не подчиняются СБР. В противном случае, все будет как будет, буря в стакане воды», — сказал Губерниев «СЭ».

С 11 июля 2020 года президентом Союза биатлонистов России является Виктор Майгуров.

(Софья Грецкая)

Дмитрий Губерниев
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