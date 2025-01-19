Губерниев: «За год до Олимпиады возможны варианты с возвращением Йоханнеса Бе»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о завершении карьеры норвежским биатлонистом Йоханнесом Бе по окончании сезона.

«Что-то мне подсказывает, что за год до Олимпиады возможны варианты с возвращением. Как прощальный тур группы Scorpions, который затянулся на 15 лет. Хотя слезы были искренними, выстраданное решение. Но уж больно внезапно это все было», — цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».

18 января 31-летний Бе сообщил, что принял решение завершить свою спортивную карьеру после 9-го этапа Кубка мира в Хольменколлене.

Норвежский биатлонист завоевал 5 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых медали Олимпийских игр. На счету Бе также 38 (20 золотых, 13 серебряных, 5 бронзовых) наград чемпионатов мира.