Губерниев связывает уход братьев Бе с тайным планом: «Вдруг это неспроста, за год до Олимпиады»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление о завершении карьеры биатлониста Тарьея Бе.

«Что-то они зачастили. Вдруг это неспроста? С другой стороны, он постарше Йоханнеса, когда тот уходил был какой-то шок. Но вдруг это неспроста, за год до Олимпиады. Может, они что-то скрывают... Ни на что не намекаю, но уходить за год до Олимпиады — какая-то интересная история. Посмотрим, может, это тайный план. Спортсменом он запомнился хорошим: владел этапом Кубка мира, в сборную попал еще в 2010 году и 15 лет был на таком уровне. Хороший был спортсмен, прикольный парень, спасибо за карьеру», — сказал Губерниев «СЭ».

24 января 36-летний спортсмен стал победителем спринта на шестом этапе Кубка мира в Антхольце.

18 января о завершении карьеры также объявил младший брат Тарьея Йоханнес. 31-летний норвежец сообщил, что 9-й этап Кубка мира в Хольменколлене станет последним в его профессиональной карьере.

Тарьей Бе — трехкратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. Он единожды становился обладателем Кубка мира в индивидуальном зачете.

(Александр Абустин)