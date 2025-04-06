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Биатлон

6 апреля, 20:30

Халили и Сливко победили в общем зачете рейтинга СБР

Алина Савинова
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Биатлонисты Карим Халили и Виктория Сливко стали победителями общего зачета рейтинга СБР по итогам сезона-2024/25.

В зачет рейтинга входят не менее четырех лучших результатов чемпионата России из числа дисциплин олимпийской программы и 17 лучших результатов из числа оставшихся гонок.

Халили по итогам сезона набрал 1101 балл. Вторым в мужском рейтинге у мужчин стал Даниил Серохвостов (1080), третьим — Эдуард Латыпов (1069).

На счету Сливко после 39 гонок 1143 очка. Следом в женском рейтинге расположились Наталия Шевченко (1088) и Анастасия Халили (1043).

Российские биатлонисты с весны 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Источник: Официальный сайт СБР
Виктория Сливко
Карим Халили
Биатлон
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