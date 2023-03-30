Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 20:35

Халили не жалеет об уходе от тренера Каминского

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Карим Халили.
Фото ОКР
Telegram Дзен

Российский биатлонист Карим Халили в интервью «СЭ» заявил, что не жалеет об уходе от тренера Юрия Каминского. Перед началом этого сезона Халили перешел в группу Артема Истомина.

— Сезон свой как оцените?

— Троечку бы поставил. Сезон получился не самый простой, надо положительные моменты из него забрать, конечно. Все, что не получилось, обдумать, исправить и идти дальше.

— Адаптация к новому тренерскому штабу сыграла роль?

— Не то чтобы адаптация, просто пробовали разные моменты, не совсем все сразу получилось. Я тот человек, который не боится экспериментировать, пробовать что-то новое. Есть для этого возможности. Возраст позволяет, а после тридцати пробуй не пробуй — организм уже не так хорошо реагирует. Сейчас мне хочется, интересно самому пробовать новые нюансы подготовки, спокойно на это идем. Меня многие спрашивали, почему я перешел. Но Артем Евгеньевич [Истомин] молодец, он не боится вносить новшества, не каждый в его возрасте бы решился взять на себя такую ответственность.

— Не пожалели, что от Юрия Каминского ушли?

— Сто процентов нет.

Карим Халили с&nbsp;призами Кубка России по&nbsp;биатлону. «За сезон поставил бы тройку». Максималист Халили недоволен, победив в Кубке России

Биатлон
Сборная России по биатлону
Карим Халили
Юрий Каминский
2
0
Читайте также
К бойкоту готовы. Норвежцы и поляки хотят отказаться от Игр в Париже из-за россиян
Минспорта Франции заявило, что рекомендации МОК не предопределяют участие спортсменов из России в Олимпиаде
В минобороны КНР заявили о намерении сотрудничать с армией России
Украина потребовала от мировых энергокомпаний поделиться прибылью
При обыске у полковника Росгвардии Волкова нашли телефон в стиральной машине
Человек упал на пути на Арбатско-Покровской линии метро Москвы
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Резцова — о своем состоянии: «Никаких ухудшений нет. Но речь о выписке пока не идет»

Халили высказался об отстранении российских биатлонистов