Халили не жалеет об уходе от тренера Каминского

Российский биатлонист Карим Халили в интервью «СЭ» заявил, что не жалеет об уходе от тренера Юрия Каминского. Перед началом этого сезона Халили перешел в группу Артема Истомина.

— Сезон свой как оцените?

— Троечку бы поставил. Сезон получился не самый простой, надо положительные моменты из него забрать, конечно. Все, что не получилось, обдумать, исправить и идти дальше.

— Адаптация к новому тренерскому штабу сыграла роль?

— Не то чтобы адаптация, просто пробовали разные моменты, не совсем все сразу получилось. Я тот человек, который не боится экспериментировать, пробовать что-то новое. Есть для этого возможности. Возраст позволяет, а после тридцати пробуй не пробуй — организм уже не так хорошо реагирует. Сейчас мне хочется, интересно самому пробовать новые нюансы подготовки, спокойно на это идем. Меня многие спрашивали, почему я перешел. Но Артем Евгеньевич [Истомин] молодец, он не боится вносить новшества, не каждый в его возрасте бы решился взять на себя такую ответственность.

— Не пожалели, что от Юрия Каминского ушли?

— Сто процентов нет.