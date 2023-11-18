Халили поделился впечатлениями от мегамасс-старта на Кубке Международной лиги летнего биатлона

Победитель мегамасс-старта на Кубке Международной лиги летнего биатлона в Ханты-Мансийске Карим Халили поделился впечатлениями от гонки.

«Гонка прошла комфортно, как контрольный старт. Сегодня трасса была просто в идеальнейшем состоянии. Не было ветра на рубеже, поэтому оставалось кайфовать от гонки. На предпоследнем круге я понял, что Антон Смольский чувствует себя не очень свежим, поэтому оставалось уже тактически грамотно отработать. Что случилось на последнем подъеме, когда Антон упал? Он не упал, а просто споткнулся. Я первым шел в подъем и увидел, что он не сбоку, а сзади, поэтому резко скинул скорость, чтобы не тратить силы на подъеме, а разобраться на равнине, он же не успел среагировать и споткнулся», — приводит слова Халили Metaratings.ru.